Yıldırım Demirören'den önemli açıklamalar

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, NTV Spor'da ekranlara gelen Futbol Aktüel programında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in maaşını TL'ye çevirdiğini açıkladı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören NTV Spor'da ekranlara gelen Futbol Aktüel programında Halil Özer, Tayfun Bayındır, Mehmet Arslan, Murat Özbostan Fuat Akdağ'ın sorularını yanıtlıyor. Yıldırım Demirören, çok önemli açıklamalar yapıyor. Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in maaşını TL'ye çevirdiğini açıkladı. Açıklamaların satırbaşlarını takip edebilmek için sayfayı yenileyiniz.

İşte Yıldırım Demirören'in sözlerinden satırbaşları:

'UEFA, bizim kulüplerimizden çok memnun. Kulüplerimizin yapılandırmasından memnun. Bu bizim için çok sevindirici. Fenerbahçe'miz UEFA'ya döviz kurundaki farkın bütçeye yansıması ile ilgili soru sordu, bence çok da iyi yaptılar.'

'Medya patronu olarak, 'şu kulübü öne çıkaralım' demem, yapımda yok. Fenerbahçe haberi daha çok satar, bu gerçek'

Borcun bir kısmını bağışlayacağım

'Benim Beşiktaş'tan 100 milyon TL alacağım var, doğru. Fikret Orman ile bir araya geldik, belli kısmını bağış yapacağım!'

'Ben görevde olduğum sürece de bu alacak duracak. Bu olayın başka yerlere çekilmesi komplo teorilerinden başka şey değil!

Fenerbahçe'den 5 yönetici var

'Beşiktaş'tan 5 yönetici aldık ama Fenerbahçe'den de 5 yönetici var, hem de ikisi başkanvekili'

'Milli Takım'daki kriz sona erdi ve artık Milli Takım toparlandı. Bundan sonra kriz olacağını düşünmüyorum. Milli Takım'daki krizin Kosova maçı öncesi bir şekilde çözüleceğini biliyorduk. Bu yüzden müdahale etmedik'

Dünyanın her yerinde hakemin hataları var

'Hakem hataları dünyanın her yerinde yapılıyor. Hakem hatalarını azaltmak için tüm paydaşlar birlikte hareket etmeliyiz.Kamuoyunda yaratılan baskı, hakemleri hata yapmasına sebep olabiliyor.Bir sistem kötü gidiyor diye gidersek, hiçbir yeniliğe imza atamayız. Her reform, sancıyla başlar. Hakem eğitimi için daha fazla ne gerekiyorsa yapacağız.'

'Hatayı telafi etmeyin'

'Hakemlere her zaman ''Adil olun, hata yapmaktan korkmayın, hatayı hata ile telafi etmeye kalkmayın'' demişimdir.'

'MHK Başkanı Namoğlu ile görüştüm. İkinci yarıdan umutlu olduğunu söyledi.'

'Yapacağımız her reformda Kulüpler Birliği'nin görüşünü alıyoruz.Video Yardımcı Hakem Sistemi'yle ilgili Kulüpler Birliği ile bir komisyon kuracağız. Tüm yeniliklerimizde bunu yaptık.1., 2. ve 3. Lig'e vakıf kurdurduk. Her kararı birlikte alıyoruz'

Namoğlu, 15 Temmuz sonrası geldi

'Video Yardımcı Hakem Semineri'ne herkese çağırdık, yalnızca 2 teknik direktör ve 2 hakem geldi.1 5 Temmuz sonrası güvendiğimiz futbol camiasının bildiği saydığı bir isim olduğu için Namoğlu'nu MHK Başkanlığına getirdi'

'Gözlemcilik sistemine İngiltere modelinin aynısını getireceğiz. Birkaç gözlemci maçı ertesi gün videodan izleyecekler. Bu gözlemciler, kararları raporlayıp belirlenmiş bir komiteye sunacaklar. Bu fikir aşamasında henüz.'

'Yıldırım Demirören: Ne kadar açık olursak, o kadar da komplo teorilerinden de Türk futbolunu kurtarmış oluruz.'

Bütçemiz 550 milyon TL'ye yükseldi

'Göreve geldiğimizde 300 milyon TL olan bütçemiz şu an 550 milyon TL.Ayrıca bu süreçte 196 milyon TL'lik de tasarrufumuz var.'

'Avrupa'nın en büyük 5. yayın geliri olan bir lige sahibiz.'

'Passolig öncesi seyirci ortalaması 10.000 civarlarındaydı, şimdi ise 8.000 civarlarında.Bu 2.000 kişi zaten tribünlerde görmek istediğimiz kişilere denk geliyor. Passolig ile bunu uyguladık. Tribünleri doldurma konusunu ancak kulüplerle birlikte hareket ederek çözebiliriz.Stadyumların bir eğlence yeri olduğunu göstermeliyiz. Kavga ortamını sonlandırmalıyız. Aileleri tribüne çekmeliyiz.'

TFF'de delege yapısının değişmesi gerekiyor

'TFF Genel Kurulu'nun delege yapısının değişmesi gerekiyor. Bu fikre açığım. Gelen önerileri değerlendirebiliriz.Genel Kurul'daki delege yapısının değişmesi statü değişikliği gerektiriyor.Bu da ancak Genel Kurul kararıyla değişebilir.'

'Avrupa'nın, Dünya'nın liderliğine oynayan bir Türkiye'de artık koridorlara, soyunma odalarına inilmesin.'

'Türk futbolunda 2 duayen kaldı'

'Türk futbolunda 2 duayen kaldı. Biri İlhan Cavcav, diğeri ise Aziz Yıldırım. Onların düşünceleri bizim için önemli.'

'Fatih Terim maaşını TL'ye çevirdi'

'Fatih Hoca sadece A Milli Takım'ın hocası değil. Türkiye Futbol Direktörü'dür. Kendisinin altyapıyla çalışmaları var​. Fatih Hocamız ileriki dönemlerde altyapı sistemiyle ilgili projelerini açıklayacak.'

'Fatih Hoca'ya teşekkür ediyorum, maaşını TL'ye çevirdi! Bu kalitede bir hocanın bu maaşı hak ettiğine inanıyorum'

'Milli Takım olarak her maç tribünleri dolduruyoruz. İstanbul'da takımdaşlık olduğu sürece maçları Anadolu'da oynayacağız'