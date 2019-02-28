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Yıldırım Demirören TFF Başkanlığından istifa etti

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Yıldırım Demirören TFF Başkanlığından istifa etti
Yıldırım Demirören, yedi yıldır sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa etti. Demirören, İDDAA ve Misli.com'un devrinin yasal olarak tamamlandığını ve tartışmalara mahal bırakmamak adına istifa kararı aldığını duyurdu.

Haziran'da yapılacak seçimlere kadar TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli başkanlığa vekalet edecek.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. 

Demirören'in açıklaması şöyle:

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. 

Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. 

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.  

Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum. 

Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum."

Haziran'da yapılacak seçimlere kadar TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli başkanlığa vekalet edecek.

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