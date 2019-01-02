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Yılbaşını kana bulayacaklardı

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Yılbaşını kana bulayacaklardı
Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve yılbaşı etkinliklerinde eylem planladıkları iddia edilen Fas uyruklu kadın ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi Kayseri'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi Murat Y. ile birlikte yaşadığı Fas uyruklu Nadia N'yi gözaltına aldı.Zanlıların ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

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