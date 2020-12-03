Yılbaşında evlerde toplu kutlama yapanlara kişi başı 3 bin 150 TL para cezası

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemdeyken, evlerde toplanmanın önüne geçebilmek için gelen her ihbar değerlendirilip, aynı ortamdaki her kişiye 3 bin 150 TL ceza yazılacak.

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artmaya devam etmesiyle hükümet tarafından tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu da iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır." diyerek, kurallara uymayanlara cezai müeyyide uygulanacağını söyledi.

EVLERDE TOPLANANLARA 3 BİN 150 TL PARA CEZASI

Bu açıklama çerçevesinde evlerde toplanmanın önüne geçilmesi için gelen ihbar sonrası aynı ortamda bulunan her kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesilecek.

YILBAŞINDA 4 GÜN YASAK MASADA

Vaka sayılarının yılbaşı gecesi artmasından endişelenen yetkililerin, bulaşı önlemek için 4 gün boyunca sokağa çıkmayı yasaklaması gündemde.

Yılbaşı haftasında sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Aralık perşembe günü başlayarak 4 Ocak pazartesiye kadar sürmesi bekleniyor.