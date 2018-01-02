Yılbaşı Şıklığı

Müzik dünyasının pek çok yıldızı, yeni yılı yine sahnede karşıladı. İşte 31 Aralık sahnelerinden renkli manzaralar.

Kıbrıs’ta çıktı Ebru Gündeş de 2018’i Kıbrıs’ta karşılayanlar arasındaydı. Sahneye çıkan sanatçıyı 1300 kişi izledi. Gündeş, sahne performansı kadar Oscar De La Renta imzalı mavi elbisesiyle de beğeni topladı.

Tepeden tırnağa altın Bülent Ersoy, yılbaşı gecesi Antalya'da bir oteldeydi. 2.5 saat sahnede kalan Ersoy, Nur Yerlitaş imzalı altın işlemeli kostümüyle dikkat çekti. Sanatçı, bir muhabirin “Yılbaşının en göz alıcı ismi olacaksınız” yorumuna gülerek “Ve en pahalı. Ayak ucumdan gözkapaklarıma kadar altın oldum” diye karşılık verdi.

Aşk itirafı Yeni yıla bir otelde giren Betül Demir, “Yeni yıldan aşk diliyordum ama öncesinde geldi” diyerek yeni bir aşka yelken açtığını ima etti.

1 Ocak düeti Murat Boz ve Gülşen, yeni yıl akşamı Girne’deki bir otelin sahnesinde buluştu. İkili, yeni yıl için geri sayımın bitmesinin hemen ardından beraber “İltimas” şarkısını seslendirdi. İkiliyi izleyenler arasında Boz’un sevgilisi Aslı Enver de vardı.

Gülben Ergen, önceki gecce Kıbrıs’taki bir oteldeydi. Sagaza Madrid imzalı elbisesiyle sahneye çıkan Ergen, “Yeni yıl terörden uzak, kadınların istismar edilmediği, huzur dolu bir yıl olsun” dedi.

Tarkan, 31 Aralık geccesi Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Eşi Pınar Tevetoğlu da ünlü sanatçıyı izleyenler arasındaydı, ancak görüntü vermemek için gece boyunca objektiflerden kaçtı.

Funda Arar, yılbaşı geccesi Kıbrıs’taydı. Arar, sevenlerinin karşısına Tuvana Büyükçınar imzalı bir elbiseyle çıktı.