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Yılbaşı kutlaması İstanbul da sadece bir yerde yapılacak

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Yılbaşı kutlaması İstanbul da sadece bir yerde yapılacak
Dünya yeni yıla her kentin en bilinen meydanları ve merkezlerindeki kitlesel kutlamalarla giriyor. Türkiye’de de İstanbul’un yeni yıla girerken bu kutlamalarının yapıldığı merkezi uzun yıllar boyunca Taksim Meydanı oldu.

Taksim Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde her yılbaşı gecesi renkli gösterilere sahne oluyordu.  Ancak İBB, 2010’dan beri Taksim Meydanı’nda herhangi bir organizasyon yapmıyor.
BU YIL NİŞANTAŞI VE BEŞİKTAŞ DA YOK

İstanbul’da her 31 Aralık gecesi Taksim’in dışında Şişli Belediyesi’ne bağlı Nişantaşı ile Beşiktaş ve Kadıköy’de de yılbaşına özel organizasyonlar yapılıyordu.

BU YIL SADECE ŞİŞLİ KUTLAMA YAPIYOR

Ancak Beşiktaş Belediyesi bu yıl yılbaşı etkinliği düzenlemeyeceğini açıkladı. Şişli Belediyesi de Nişantaşı yerine kutlamaların adresi olarak Cevahir Alışveriş Merkezi’nin önünü seçti. Kadıköy Belediyesi de kutlamaları 31 Aralık’tan 3 Ocak 2018’e kaydırdı.

HAYKO CEPKİN VE YÜKSEK SADAKAT KONSERİ

Şişli Belediyesi bu yıl yeni yılı Cevahir Alışveriş Merkezi’nin önünde düzenlediği Hayko Cepkin ve Yüksek Sadakat konseriyle karşılayacak.  Saat 18.00’de DJ performansı ile başlayacak etkinlik, yeni yılın ilk saatlerine kadar sürecek.

KADIKÖY 3 GÜN SONRA KUTLAYACAK

Kadıköy Belediyesi ise bu sene yılbaşı etkinliğini 3 Ocak’ta Seda Bağcan konseriyle Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirmeye karar verdi. Yeni yılın ilk günlerinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe ücretsiz bir şekilde herkes katılabilecek.

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