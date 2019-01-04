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Yılbaşı kaçamağı yaptılar ama hala sorunu çözemediler..

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Yılbaşı kaçamağı yaptılar ama hala sorunu çözemediler..
Yeni yılı Göcek’te karşılayan ikilinin, ilişkileri zedelenmemesi için aldıkları önlemler dikkat çekti.

Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayan sevgililerin, uçağa en son binip, ilk önce indikleri öğrenildi. 
2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber gelmiş ve çift barışmıştı. Ünlü çift yeni yılı Göcek'te karşıladı
Barışma sonrası ilişkilerini gözden uzakta yaşama kararı alan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Murat Boz ile Aslı Enver yeni yılı yurt dışında karşılamak yerine Türkiye geçirmeyi tercih etti.  Sessiz sedasız Göcek'e giden Aslı Enver-Murat Boz çiftinin yılbaşı kaçamağını, hayranlarının paylaştığı bu fotoğraf ortaya çıkardı. 

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