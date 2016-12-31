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Yılbaşı için kılıktan kılığa girdiler

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Yılbaşı için kılıktan kılığa girdiler
Yılbaşı öncesinde İstanbul’da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Güven timleri yılbaşı gecesi kılıktan kılığa girip hırsıza, tacizciye anında müdahale edecek.

Önlemlerle ilgili Taksim’de açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, “İstanbul halkımızın güvenli ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yaklaşık 17 bin polisle görevimizin başında olacağız. Özellikle ulaşım yapılan iskeleler, havalimanları, metrolar ve metrobüslerde de ayrıca tedbir aldık. Taksim Meydanı ve diğer ilçelerimizin meydanlarında kılıktan kılığa giren güven timleri ile çevik kuvvet polisleriyle görev alacağız. Yine Taksim Meydanı’nda bir canlı yayın aracımız, 96 sabit kamera ve 40 hareketli kamera olacak” dedi. Bu arada emniyetten yapılan açıklamada bugün 16.00’dan gece saat 02.00’ye kadar Mete kavşağından, Gümüşsuyu ve Tepebaşı caddelerinden Taksim meydanı’na giriş yasaklandı.

Denetimler sıklaştırıldı
Ankara’da ise Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşında vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde yaya ve motorize ekip sayısının artırılacağı, muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşetler üzerinde yapılan denetimlerin de sıklaştırılacağını belirtti. Alınacak tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri, pazar yerleri gibi vatandaşın yoğun bulunduğu yerlerde önlemler alınacak. 

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