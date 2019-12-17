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Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Yapılacak?

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Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Yapılacak?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağını duyurdu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.

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