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Yıl başı tatili

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Yıl başı tatili
Öğrencilerin heyecanla beklediği gün, 31 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, yılbaşı tatili kaç gün sorularına MEB cevap veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi tatiller 2019 kapsamında 31 Aralık resmi tatil mi, sorusunun cevabını açıkladı.

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği yılbaşı günü okullar tatil mi, sorusuna Millli Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2018-2019 eğitim öğretim takvimi içerisinde ve 2019 resmi tatillerde öğrencilerin ne zaman tatile çıkacağı önceden belirlendi.
MEB resmi açıklaması
2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. MEB Yarı yıl tatili (15 tatil), 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

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31 Aralık 2018 tarihinde öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi devam ederken, 1 Ocak 2019 Salı günü, öğrenciler okula gitmeyecek.

2019 Resmi tatiller ve dini günler
Resmi tatiller 1 Ocak 2019 itibariyle başlıyor ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

01 Ocak 2019 Salı, Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba, Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
04 Haziran 2019 Salı, Ramazan Bayramı Arefesi
05 Haziran 2019 Çarşamba, Ramazan Bayramı (1.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe, Ramazan Bayramı (2.Gün)
07 Haziran 2019 Cuma, Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi, Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar, Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi, Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı, Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba, Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma, Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi, Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı, Cumhuriyet Bayramı

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