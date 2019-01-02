Yıl başı şıklığı

Yılbaşı gecesi ünüler yurt'un dört bir yanın da konser verdiler. Giydikleri kıyafetlerle adeta şıklık yarışına girdiler. İşte o görüntüler.

Gülben Ergen, Kıbrıs Colony Otel’deki programına Nur Yerlitaş imzalı kıyafetiyle çıktı. Oğulları Atlas, Güney ve Ares’in de izlediği ünlü şarkıcı, yeni yıldan huzur diledi.

Sibel Can, yeni yılda Kıbrıs Concorde Luxury Resort’ta sahneye çıktı. Can, saatler 00.00’ı gösterdiğinde “Hayat Bayram Olsa” şarkısını söyleyerek herkesi coşturdu. Nihan Peker imzalı kostümüyle dikkat çeken Can’ı izlemeye yurtdışından da birçok hayranı geldi.

Ajda Pekkan 2019 yılına Elexus Hotel’de sevenleriyle birlikte girdi. Gecede Nur Yerlitaş imzalı iki farklı kıyafet giyen Pekkan, 3 saat boyunca sahnede kaldı. Süperstar yeni yılda albüm çıkaracağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs’taki Merit Crystal Cove Hotel’de sahneye çıkan Ziynet Sali, kırmızı transparan kıyafetiyle dikkat çekti. Gecede Türkçe, Rumca ve İspanyolca şarkılar seslendiren Sali, tempoyu hiç düşürmedi.

Sırasıyla ünlülerimiz'in yıl başı gecesi'nden bigiler;

Antalya Royal Seginus Hotel’de sahneye çıkan Demet Akalın’ı, Okan Kurt ile kızı Hira da izledi. Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı zümrüt yeşili bir elbiseyle çıkan Akalın, “Bu gece yeni yılın ilk saatlerine kadar şarkılar söyleyip eğleneceğiz. Poptan arabeske, her tarz şarkıyı birlikte seslendireceğiz” dedi.

Ebru Gündeş, 2018’in son günü Kıbrıs’taki Cratos Premium Otel’de sahneye çıktı. Zuhair Murad imzalı kıyafetiyle dikkat çeken Gündeş, “2019 önce sağlık ve huzur getirsin, gerisi zaten gelir” dedi.

Sıla, yeni yılı Kuzey Kıbrıs’taki Merit Park Hotel sahnesinde, hayranlarıyla birlikte kutladı. Sanatçı, 2019’un ilk dakikalarında “2019 yılı aşk yılı olsun, herkes mutlu olsun” deyip “Muhbir” şarkısını seslendirdi.

Bu tahtı başkasında görürsem

Gaziantep Jolly Joker’de sahneye çıkan Bülent Ersoy, kendisi için özel hazırlanan tahtı çok beğendiğini söyledi. Ersoy, “Duydum ki benim sahnelerim dışında özel bir bölümde muhafaza edilecekmiş. Başkasında görürsem elimden çekeceğiniz var” diyerek herkesi güldürdü.

Ömür Gedik yılbaşında İstanbul Marina’da BVS gruba ait ByBalıkçı adlı mekanda sahneye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Hayko ile düet yapan Gedik, “Yeni yılda bize verilen 365 boş sayfayı en iyi şekilde dolduralım. 2019 elimizdeki değerlerin kıymetini bileceğimiz bir yıl olsun, özellikle de Cem Yılmaz gibi kırk yılda bir gelenlerin” dedi.

Gülşen, önceki gece Kıbrıs Pia Bella Hotel bünyesindeki Chamada adlı kulüpteydi. Ünlü şarkıcı 2018 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi ve ekledi: “Azur doğduğundan beri yılların başka bir önemi var benim için.”

Emel Sayın, yılbaşı gecesi Kıbrıs’taki Kaya Artemis Resort & Casino’da sevenleriyle buluştu. Sanatçının Selçuk Tekay imzalı unutulmaz eserleri seslendirdiği program yaklaşık 2 saat sürdü.