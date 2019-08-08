YIKILAN EVLER VAR CAN KAYBI YOK!

Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, İzmir, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi.

Deprem büyük paniğe neden olurken, AFAD Denizli İl Müdürü can kaybının olmadığını söyledi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz, hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini aktardı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, makam odasının duvarının yıkıldığı ve anonslarla vatandaşlara evlerine girmemeleri uyarısı yapıldığını anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi. İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Antalya, Isparta ve Burdur'da da paniğe neden oldu.

Muğla'nın bazı ilçelerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden çıkarak, bir süre sokakta bekledi.

Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını dile getirdi.

Isparta'da sokağa çıkan vatandaşlardan İdris Altuğ, sarsıntıdan korktuğunu söyledi. Bir panik durumunun yaşandığını aktaran Altuğ, "Önce hafif bir sarsıntı oldu, geçeceğini düşündüm. Sonra arkasından çok şiddetli bir sallantı oldu. Bir uğultu duydum. Hemen dışarıya koştuk." diye konuştu.

Burdur'da ise hastanelerdeki hasta ve yakınları ile adliye çalışanları da panikle binalardan çıktı.''6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI''

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk, "6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil." diye konuştu.

Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

VALİ: CAN KAYBI BİLGİSİ GELMEDİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Karahan, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremle ilgili şu bilgileri verdi:

''Ekiplerimiz destek için sahaya çıktı. Baklan, Bozkurt ilçemize doğru gidiyorum. Gelen haberlerde bizi üzecek, can kaybı haberimiz yok çok şükür. Ben de kapalı alandaydım, hissettik. Biz özetle şu anda Baklan, Bozkurt ve Çardak ilçelerimize doğru gidiyoruz. Ekiplerimiz orada.''

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANI: MAKAM ODAMIN DUVARI ÇÖKTÜ

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise açıklamasında “Pekçok evde hasar var çatılar çöktü derin çatlaklar oluştu o nedenle anonslar yapıyoruz vatandaşlarımızın evlere girmemesi için. Çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen içinde herhangi bir ölümlü ağır yaralanmalı bir durum söz konusu değil.

Toplantı halindeydik. Birden çok hızlı bir şekilde yan apartmanın duvarı üzerimize çöktü. Makam odamın duvarı yıkıldı. İlçe emniyetimizin giriş katına indi bütün duvar.” ifadelerini kullandı.

''YIKILAN EVLER VAR''

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öz de ''Yıkılan evler var. Eski kerpiç evlerden. Çatıları yıkılan evler var. İlk defa böyle bir deprem yaşadık'' diye konuştu.

Bozkurt Sazköy Mahallesi Muhtarı Necmettin Yılmaz ise ''Mahallemizde bayağı bir sıkıntı var. Bazı evlerde çatlaklar var. Vatandaşlarımız dışarıda zaten. Köyümüzde bayağı bir telaş var. Can kaybımız yok çok şükür. Ama evlerde baya çatlaklar oluştu'' ifadelerini kullandı.

Tutluca Mahallesi Muhtarı Hüdai Karaşahin de mahallelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını belirtti.

AFAD DENİZLİ İL MÜDÜRÜ: TARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

"HASARLI EVLERE GİRMEYİN"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tüysüz, Denizli'de meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Tüysüz, hasarlı evlere girilmemesi gerektiğini ve 5 - 5,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Tüysüz'ün açıklamaları şöyle:

"Farklı lokasyonda; bir tanesi İzmir'de bir tanesi de Denizli'nin Baklan yöresinde oldu. Birbiriyle bağlantısı olan iki deprem değil. Baklan'daki az önce olan deprem 6.5 olarak veriliyor. İki tane önemli fay var. Geçmişte de olmuş depremler görülüyor. Bizim açımızdan çok sürpriz olmayan tarzda depremler.



6 önemli bir sarsıntı yapar. Hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde bulunan kesimlerde. Bunun arkasından 5 - 5,5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi de olasıdır. Hasarlı binalar varsa, bu binalar yetkili kişiler tarafından inceleninceye kadar bu binalara girmemekte yarar görüyorum.

Fayların dağılımına baktığımız zaman bu tip depremlerin olması doğal. Tarihine baktığımız zaman 6 civarında depremlerin mevcut olduğunu görüyoruz."

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: 'DÜNYANIN EN AKTİF BÖLGELERİNDEN BİRİ'

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, paniğe neden olan depremle ilgili şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:

''Bozkurt yöresi zaten bir fay ağının üzerinde çok sayıda fay var burada ve bunlar aktif faylar. Bu faylar çok büyük değil. Bu çok beklenen ve olduğunda yer bilimcileri şaşırtmayacak bir bölge.

Ayrıca bu bölge Çivril’in güneyinden gelen doğu batı yönlü faylar da buraya geliyorlar. Gerçekten de burası fayların kesiştiği bir köşe başı konumunda. Sık sık deprem olması son derece beklenen bir yer.

Bu bölge sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en aktif bölgelerinden biri olarak düşünebiliriz. Bu bölgede sık sık deprem beklenmesi doğal beklenebilir bir şey.

Deprem ne kadar sığ olursa yeryüzünde onu o kadar kuvvetli şiddetli hissedersiniz. Sığ bir derinlikte olduğu için yüzeydeki insanların bunu hissetmesi de o kadar fazla olacaktır.'

AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ CAHİT ÖZKAN;

Denizlili hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Denizli, çok hareketliliğin olduğu belgeler. Maalesef çok ara geçmeden yeni depremlerle karşı karşıya kalıyoruz. 20 Mart'ta Acıpayam'da 5,5 büyüklüğünde depremle karşı karşıya kalmıştık.

Bugün 6,5 şiddetinde bir deprem ile karşı karşıya kaldık. Bu iki bölge jeotermal bölgesidir. İlk yapılan tespitlere göre şu anda valiliğimiz, yerel yöneticilerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, AFAD ve Kızılayımız da arama-kurtarma açısından bir sorun olmaması için bölgeye intikal etmek üzereler. Bozkurt'ta 6,5 şiddetinde bir deprem var.

İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan, varsa maddi zararlar her şekilde devletimiz tarafından ortadan kaldırılacaktır.

Kaynak: Milliyet.com