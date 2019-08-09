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YİĞİT BULUT, ALİ BABACAN'A MEYDAN OKUDU!

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YİĞİT BULUT, ALİ BABACAN'A MEYDAN OKUDU!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut; twitter hesabından yeni parti hazırlığındaki Ali Babacan'a sorular yönelterek, "Ali Beycim, seninle istediğin TV kanalında bir yarım saat tartışalım mı!" şeklinde meydan okudu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut; AKP'den istifa ederek, dün yeni parti çalışmalarına başladığını duyuran Ali Babacan'a sorduğu sorularla çok çarpıcı iddiaları da beraberinde getirdi.
Yiğit Bulut ilk olarak "Ali Babacan “Yeni Türkiye” istiyormuş! Hafızası biraz zayıf galiba! Ben hatırlatayım! Ali Beycim, bakanlığın döneminde kaç milyar dolarlık dış borçlanma yaptın! 10 yıldan fazla! 80 milyar dolar üstü olabilir mi! En düşük! Neden Asya Bankalarını almadın!" dedi. 

 

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