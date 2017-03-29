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YGS şampiyonu Bingöl'den çıktı

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YGS şampiyonu Bingöl'den çıktı
YGS'de 500 tam puan alarak 4 puan türünde Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği Bingöl'ün gururu oldu. Kaya kente bir ilki yaşattı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS)  sonuçları dün açıklandı. Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği  Bingöl'e büyük gurur yaşattı.   YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6'da 500 tam puan yaparak 4 puan türünde  Türkiye birincisi olmaya hak kazanan, özel bir okulda okuyan Kaya, başarısının  mutluluğunu yaşıyor.   Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM Başkanı Ömer Demir, Ak Parti Genel  Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli  Eğitim Müdürü Kadri Engin telefonla arayarak Kaya'yı başarısından dolayı tebrik  etti.


 İl Milli eğitim Şube Müdürü Ömer Abdulaziz Döger, öğrenim gördüğü  okulun kurucu müdürü Nizamettin Etdöger ve okul müdürü Abdulsabur Şığva, Kaya  ailesini ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Kaya, başarıya giden süreci anlattı. Sınav sonuçlarının  açıklanmasını heyecan ve merakla beklediğini belirten Kaya, birinci olacağını hiç  düşünmediğini söyledi.

 Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisinden birincilik beklediğini  ifade eden Kaya, şöyle devam etti: "Okulda sonuçları uzunca bir süre bekledim. En az 300 kez ÖSYM  sayfasını yeniledim. Akşama kadar bekledik. Kuzenimle etüt yaparken sınav  sonuçlarının açıklandığını bağırarak söylediler, inanamadım. Birinci olduğumu  görünce hem şaşırdım hem mutlu oldum hem de şoka girdim. Sonra öğretmenlerime  koşup sonucu gösterdim."

  'KİTAP OKUMAYA VAKİT AYRILMALI' 

 Kaya, düzenli çalışmaya gayret ettiğini dile getirerek çok fazla  çalışmaya gerek olmadığını düşündüğünü aktardı. "Önemli olan çok çalışmak değil, düzenli ve planlı çalışmaktır. Daha  çok belirlediğim konuları bitirmeye çalıştım. Çözemediğim soruları hocalara  sordum. Önemli olan bilmediklerinizi öğrenmeniz. O nedenle hocalara soru götürmek  çok önemli. Okuldaki hocalarımın çok fazla emeği ve katkısı oldu." diyen Kaya,  kitap okumaya da vakit ayrılması gerektiğini vurguladı.

 Kaya, küçük yaşlardan bu yana tıp eğitimi almak istediğine işaret  ederek "Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gitmek istiyorum." dedi.  Sınavlara girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaya, "Konuları tam  olarak kavramaya çalışsınlar. 'Çabuk çalışayım, konularım bitsin' değil,  'Konularım uzun sürsün ama tam olarak bitsin.' demek önemli. Önüme gelen soruları  çözebilmeliyim." diye konuştu.

Kaya'nın babası Mehmet Emin Kaya ise esnaflık yaptığını, 3 çocuğunun  olduğunu söyledi. Kızına dersleri konusunda hiçbir zaman baskı yapmadığına dikkati çeken  Kaya, kızı adına yaşadığı mutluluğu ve sevinci anlattı.  Kaya, kızının başarısını öğrendiğinde ilk olarak öğretmenlerini arayıp  teşekkür ettiğini aktaran Kaya, şunları söyledi: "İlkokuldan liseye kadar emeği olan tüm öğretmenlerine çok teşekkür  ediyorum. Bütün öğretmenleri beni aradı. Ahsen beni mutlu etti, Allah da onu  mutlu etsin. Bu başarı Ahsen'in ve okulunundur çünkü ben pek katkı sunamadım."

  Kaya'nın eğitim gördüğü okulun kurucu müdürü Etdöger, Türkiye  birincisi öğrencilerinin takdir ve övgünün en büyüğüne layık olduğunu belirtti. Başta anne ve babası olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi  kutladığını dile getiren Etdöger, Bingöl'ün gururu olan dürüst kişiliğiyle  tanıdıkları Kaya'yı gönülden tebrik ettiğini belirtti.

BİNGÖL'DE İLK

Okul müdürü Abdulsabur Şığva, Bingöl'de daha önce böyle bir başarının  yaşanmadığını ifade etti. Şığva, Kaya’nın çok güzel bir çalışma programı uygulayıp bu başarıyı  elde ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:  "Bu başarı Bingöl'de bir ilktir. Bu başarıyla Bingöllü çocukların  geleceğe daha güvenle bakabileceklerine inanıyorum. Umarım bundan sonraki süreçte  Bingöl eğitimde hak ettiği yeri alacaktır. Bu başarı ailesinin, Ahsen'in ve Milli  Eğitim camiasınındır." İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Abdulaziz Döger, Bingöl'de büyük bir  mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.  "Daha önce Bingöl'de böyle bir başarı elde edilmemişti. İlk defa bir  öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu son derece önemli ve  sevindirici bir başarı." diyen Döger, bu başarının sürmesini dilediklerini  kaydetti.
 

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