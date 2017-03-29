YGS şampiyonu Bingöl'den çıktı

YGS'de 500 tam puan alarak 4 puan türünde Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği Bingöl'ün gururu oldu. Kaya kente bir ilki yaşattı.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) sonuçları dün açıklandı. Türkiye birincisi olan Ahsen Zeynep Kaya, ilk kez bu başarının elde edildiği Bingöl'e büyük gurur yaşattı. YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6'da 500 tam puan yaparak 4 puan türünde Türkiye birincisi olmaya hak kazanan, özel bir okulda okuyan Kaya, başarısının mutluluğunu yaşıyor. Sonuçların açıklanmasıyla ÖSYM Başkanı Ömer Demir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin telefonla arayarak Kaya'yı başarısından dolayı tebrik etti.



İl Milli eğitim Şube Müdürü Ömer Abdulaziz Döger, öğrenim gördüğü okulun kurucu müdürü Nizamettin Etdöger ve okul müdürü Abdulsabur Şığva, Kaya ailesini ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Kaya, başarıya giden süreci anlattı. Sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecan ve merakla beklediğini belirten Kaya, birinci olacağını hiç düşünmediğini söyledi.

Arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisinden birincilik beklediğini ifade eden Kaya, şöyle devam etti: "Okulda sonuçları uzunca bir süre bekledim. En az 300 kez ÖSYM sayfasını yeniledim. Akşama kadar bekledik. Kuzenimle etüt yaparken sınav sonuçlarının açıklandığını bağırarak söylediler, inanamadım. Birinci olduğumu görünce hem şaşırdım hem mutlu oldum hem de şoka girdim. Sonra öğretmenlerime koşup sonucu gösterdim."

'KİTAP OKUMAYA VAKİT AYRILMALI'

Kaya, düzenli çalışmaya gayret ettiğini dile getirerek çok fazla çalışmaya gerek olmadığını düşündüğünü aktardı. "Önemli olan çok çalışmak değil, düzenli ve planlı çalışmaktır. Daha çok belirlediğim konuları bitirmeye çalıştım. Çözemediğim soruları hocalara sordum. Önemli olan bilmediklerinizi öğrenmeniz. O nedenle hocalara soru götürmek çok önemli. Okuldaki hocalarımın çok fazla emeği ve katkısı oldu." diyen Kaya, kitap okumaya da vakit ayrılması gerektiğini vurguladı.

Kaya, küçük yaşlardan bu yana tıp eğitimi almak istediğine işaret ederek "Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gitmek istiyorum." dedi. Sınavlara girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kaya, "Konuları tam olarak kavramaya çalışsınlar. 'Çabuk çalışayım, konularım bitsin' değil, 'Konularım uzun sürsün ama tam olarak bitsin.' demek önemli. Önüme gelen soruları çözebilmeliyim." diye konuştu.

Kaya'nın babası Mehmet Emin Kaya ise esnaflık yaptığını, 3 çocuğunun olduğunu söyledi. Kızına dersleri konusunda hiçbir zaman baskı yapmadığına dikkati çeken Kaya, kızı adına yaşadığı mutluluğu ve sevinci anlattı. Kaya, kızının başarısını öğrendiğinde ilk olarak öğretmenlerini arayıp teşekkür ettiğini aktaran Kaya, şunları söyledi: "İlkokuldan liseye kadar emeği olan tüm öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenleri beni aradı. Ahsen beni mutlu etti, Allah da onu mutlu etsin. Bu başarı Ahsen'in ve okulunundur çünkü ben pek katkı sunamadım."

Kaya'nın eğitim gördüğü okulun kurucu müdürü Etdöger, Türkiye birincisi öğrencilerinin takdir ve övgünün en büyüğüne layık olduğunu belirtti. Başta anne ve babası olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi kutladığını dile getiren Etdöger, Bingöl'ün gururu olan dürüst kişiliğiyle tanıdıkları Kaya'yı gönülden tebrik ettiğini belirtti.

BİNGÖL'DE İLK

Okul müdürü Abdulsabur Şığva, Bingöl'de daha önce böyle bir başarının yaşanmadığını ifade etti. Şığva, Kaya’nın çok güzel bir çalışma programı uygulayıp bu başarıyı elde ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu başarı Bingöl'de bir ilktir. Bu başarıyla Bingöllü çocukların geleceğe daha güvenle bakabileceklerine inanıyorum. Umarım bundan sonraki süreçte Bingöl eğitimde hak ettiği yeri alacaktır. Bu başarı ailesinin, Ahsen'in ve Milli Eğitim camiasınındır." İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Abdulaziz Döger, Bingöl'de büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. "Daha önce Bingöl'de böyle bir başarı elde edilmemişti. İlk defa bir öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu son derece önemli ve sevindirici bir başarı." diyen Döger, bu başarının sürmesini dilediklerini kaydetti.

