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YEŞİM SALKIM'DAN ASTSUBAYA HAKARET!..

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YEŞİM SALKIM'DAN ASTSUBAYA HAKARET!..
Güvenli bölge harekatını 'savaşa hayır' diyerek istemeyen Yeşim Salkım, bunu sosyal medyasından yazınca tepki gördü. Salkım, bir astsubay ile savaş konusunda atıştı.

Yeşim Salkım, Türkiye’nin Suriye’de düzenleyeceği Barış Pınarları Operasyonu hakkında, bir tweet yayınladı. MedyaRadar'ın haberine göre sosyal medya hesabı üzerinden "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." şeklinde bir yorum paylaşan Salkım'a, tepki geldi.

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SALKIM'A TEPKİ GECİKMEDİ

 

Salkım'a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

 

"EVİNDE RAHAT UYURKEN, BEN ORADAN GELDİM"

 

Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise cevap gecikmedi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

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"KLAVYE DELİKANLISI" DEDİ

Yeşim Salkım, bu sözlere de fazlasıyla içerleyerek, "Hadi lan oradan klavye delikanlısı." yazdı.Salkım, ardından da kendisine cevap veren takipçisini engelledi.

 

ASTSUBAY ÇIKTI

 

Tüm bu sözlü sataşmanın  sonrasında Yeşim Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi. Yeşim Salkım, şimdilik sessizliğini koruyor.

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