Yeşim Salkım 'Yılın Anneleri'ne taş attı!

Samsun’da çocuklarını okutmak için kağıt toplayan bir teyzeyi örnek gösteren Salkım, ‘Yılın Annesi’ seçilen ünlüleri topa tuttu: ‘Yardımcılarla çocuk büyütüp hava atıyoruz. Ben bakınca utandım, acaba başka utanan var mı!’

Yeşim Salkım’dan ağır taş!

Dobralığıyla bilinen Yeşim Salkım, yaklaşan Anneler Günü için manidar bir paylaşım yaptı... Salkım, önceki gün yaptığı paylaşımla hem kendini eleştirdi hem de ünlü annelere taş attı. Samsun'da çocuklarına bakmak için kağıt toplayan 60 yaşındaki Halime Teyze'nin fotoğrafını instagram'da paylaşan Salkım, geçtiğimiz yıllarda 'Yılın Annesi' seçilen Gülben Ergen ve Pınar Altuğ başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismi hedef alıp şunları söyledi:

GÖZLER ERGEN'DE

"Bence yılın anası Halime Teyze ve onun gibiler... Ama siz gidin yine abuk sabuk birini seçin. Sonra ayıp olur; 2 bakıcılı bizlere… Biz yardımcılarla çocuk büyütüp buralarda havamızı atalım siz de inanın, bizleri gözünüzde büyütün de büyütün… Bu anneye bakınca kendimden utandım, acaba başka utanan var mı?" İsim vermeden ünlü annelere gönderme yapan Yeşim Salkım'a hayranlarından da destek geldi. Başarılı şarkıcı, bu sözleriyle özellikle yıllardır düşman olduğu Gülben Ergen'i hedef alır gibiydi.. "İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır" sözüne istinaden Halime Teyze'yi gördükten sonra kendini de eleştiren Yeşim Salkım'a başta Ergen olmak üzere diğer ünlü annelerden nasıl bir tepki geleceği ise merak konusu.

TAŞLAR GÜLBEN'E GİTTİ!

Hayranlarının oylarıyla geçtiğimiz yıllarda 'Yılın Annesi' seçilen Gülben Ergen ve Pınar Altuğ'u o dönem pek çok kişi eleştirmişti. Hatta Altuğ'un daha anne olmadan bu unvana layık görülmesi, büyük tepki çekmişti.