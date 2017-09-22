Yeşim Salkım, Gülben Ergen'i fena bombaladı: "Senin gibi otel odasında basılmadım, kimsenin metresi olmadım"

Yeşim Salkım, canlı yayına bağlanıp Gülben Ergen'e, "Ben otel odalarında kimseyle basılmadım, para karşılığı satılmadım." diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına bağanan Yeşim Salkım, Gülben Ergen hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Salkım, "Ben kimsenin metresi olmadım, otel odalarında basılmadım." diyerek stüdyodakilerin bile ağzını açıkta bırakacak sözler söyledi.



"ONUN GİBİ KİMSENİN METRESİ OLMADIM"



Gülben Ergen ile kanlı bıçaklı olan Yeşim Salkım, Seren Serengil'in bugünkü açıklamasından sonra Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına bağlanıp zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Salkım, "Onun kasetlerini ilk gören kişi benim. Ben otel odalarında basılmadım, kimsenin metresi olmadım onun gibi." dedi.



YEŞİM SALKIM: SEREN SERENGİL'İ SEVGİLİSİNDEN AYIRDI



Yeşim Salkım, Gülben Ergen ile Seren Serengil arasındaki husumeti de anlattı. Salkım, "Seren Serengil, o zamanlar Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'la aşk yaşıyordu. İkisi evlenecekken Gülben Ergen yüzünden ayıldılar." diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.