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Yeşim Ceren Bozoğlu böyle zayıfladı

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Yeşim Ceren Bozoğlu böyle zayıfladı
Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 7 ayda 20 kilo verdi.

Yeşim Ceren Bozoğlu geçirdiği operasyon ile 7 ayda 20 kilo verdi. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

  • Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, kilo sorunuyla savaşmaktan vazgeçmiyor. Birçok kez ciddi çabalar sonucunda zayıflamayı başaran ancak bir süre sonra yeniden kilo alan Bozoğlu, önceki gün paylaştığı fotoğrafla bir kez daha takipçilerini şaşırttı.Zayıflamayı başaran Bozoğlu, süreci tüm ayrıntılarıyla anlattı: “Gastrik bypass ameliyatı oldum. 7 ayda 20 kilo gitti. Yani başlangıç kilomun %23’ü.Şubat ayına kadar kilo kaybım devam edecek. Neden tüp mide ameliyatı olmadım da, gastrik bypass’ı tercih ettiğime gelince. Tüp mide ameliyatı sonrası tekrar kilo alma oranı by-passa göre daha yüksek.Yemek yeme konforu kıyas kabul etmez.Tüp midede 2 hafta-1 ay arası sıvı beslenme var. Ben ise ameliyattan 48 saat sonra, etimek, peynir ve reçelli kahvaltı yaptım.
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