YEŞİLMEN KARAYA VURDU!

Eski model ve dizi oyuncu Yeliz Yeşilmen’in kano macerası hayal kırıklığıyla bitti.

Yeşilmen, Bodrum’da oğlu ve kızı ile deniz keyfi yaptı. Bir ara çocuk plajında kano da kullandı Yeşilmen, geldiği son noktaya bakınca "Kano bana göre değilmiş" dedi.