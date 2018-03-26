  • BIST 117.338
  • Altın 172,438
  • Dolar 3,9771
  • Euro 4,9293
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKatliam gibi kaza!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço'ya Amsterdam'dan teklif geldi.

»
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço'ya Amsterdam'dan teklif geldi.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço'ya Amsterdam'dan teklif geldi. Alço, Mevlana'yı canlandıracak

Meslek hayatında 43 yılı geride bırakan Nuri Alço, iki yeni film ‘Karımı Gördünüz mü?' ve ‘Vallahi Hortladı' ile sevenleriyle buluşuyor. Alço filmde, yıllarca canlandırdığı ‘kötü adam' karakterinin aksine arkadaşlarının zor günlerinde yanında, gençlerin hayatına çekidüzen vermesi için elinden geleni yapan bir karakteri canlandırıyor. Amsterdam'dan kendisine bir teklif geldiğini söyleyen Alço, “Mevlânâ'yı oynatmak istediler” diye konuştu. Habertürk'ten Ekin Türkantos'a konuşan Alço, Amsterdam'dan bir proje geldi. Mevlânâ'yı oynatmak istediler. Yabancı bir yapım. Kısmet olursa önümüzdeki dönem için o var” dedi. 

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Emily Yine Üstsüz!24 Mart 2018 Cumartesi 11:48
  • Öyle Pozlar Verdi ki...24 Mart 2018 Cumartesi 11:47
  • Eliz'den Özel Açıklamalar!24 Mart 2018 Cumartesi 11:03
  • Hangi Popçuyla Aşk Yaşıyor!23 Mart 2018 Cuma 16:56
  • Fotoğrafları Çalındı!23 Mart 2018 Cuma 15:51
  • Fotoğraflarımız Ondan Çıkmaz23 Mart 2018 Cuma 15:42
  • BÜYÜK GALA!23 Mart 2018 Cuma 15:18
  • Hadise Hacze Uğradı!23 Mart 2018 Cuma 15:03
  • NARKOTİK BASKINI!22 Mart 2018 Perşembe 15:03
  • Şok itiraf!22 Mart 2018 Perşembe 14:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim