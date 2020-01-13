  • BIST 120.528
  • Altın 292,728
  • Dolar 5,8626
  • Euro 6,5205
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

YEŞILÇAM'IN KÖTÜ KADINI'NDAN YÜREK BURKAN İTİRAFLAR.. "O gittiğinden beri kendimi yalnız hissediyorum "

»
YEŞILÇAM'IN KÖTÜ KADINI'NDAN YÜREK BURKAN İTİRAFLAR.. "O gittiğinden beri kendimi yalnız hissediyorum "
Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Lale Belkıs, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Yesilcamın Kötü Kadını Lale Belkıs,  Hülya Kocyigit'in programında  samimi açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetti

'LALE' İSMİNİ DEVRIM VERDİ'

Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğini anlattı. Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in "Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söyledi.
 
KİMSEYE MUHTAC DEĞİLİM

41 yıl evli kaldığı eşi Yalçın Otağ’ı 2014 yılında kaybeden oyuncu, “O gittiğinden beri kendimi çok yalnız hissediyorum. Yalçın bu şarkımı çok severdi” diyerek “Yalnızlığımı Hissettiğim Zaman” şarkısını programda söyledi. Telif haklarıyla ilgili de konuşan oyuncu “O kadar filmim oynuyor ama bir kuruş alamıyorum. Eşimin rahatsızlandığı dönemde 5 evimi de sattım, kimseye muhtaç değilim” dedi.

"KÖTÜ KADIN OLMAYI SEVMİYORUM"

Rol aldığı sinema filmlerinde hep  duruşu  olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuştu.
Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kırbaç Benim Değil Senin Fantezin19 Aralık 2019 Perşembe 16:57
  • Evlendiğimde Kendim Olma Özgürlüğüm Yoktu19 Aralık 2019 Perşembe 16:23
  • Sette Soğuk Bir İlişkimiz Vardı18 Aralık 2019 Çarşamba 12:15
  • Atiye'nin Galasında Şıklık Yarışı18 Aralık 2019 Çarşamba 12:09
  • Düğünde Dikkat Çeken Detay17 Aralık 2019 Salı 13:24
  • Dilan'ın Aybuke Çıkışı!17 Aralık 2019 Salı 13:12
  • O Kadar Salak Değilim12 Aralık 2019 Perşembe 12:29
  • Oynarken Çok Acı Çektim11 Aralık 2019 Çarşamba 17:38
  • Ekiz'in Spor Aşkı11 Aralık 2019 Çarşamba 10:40
  • Neden Ayrıldıklarını Açıkladı!09 Aralık 2019 Pazartesi 13:14
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim