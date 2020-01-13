YEŞILÇAM'IN KÖTÜ KADINI'NDAN YÜREK BURKAN İTİRAFLAR.. "O gittiğinden beri kendimi yalnız hissediyorum "

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Lale Belkıs, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

Yesilcamın Kötü Kadını Lale Belkıs, Hülya Kocyigit'in programında samimi açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetti

'LALE' İSMİNİ DEVRIM VERDİ'

Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğini anlattı. Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in "Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söyledi.



KİMSEYE MUHTAC DEĞİLİM

41 yıl evli kaldığı eşi Yalçın Otağ’ı 2014 yılında kaybeden oyuncu, “O gittiğinden beri kendimi çok yalnız hissediyorum. Yalçın bu şarkımı çok severdi” diyerek “Yalnızlığımı Hissettiğim Zaman” şarkısını programda söyledi. Telif haklarıyla ilgili de konuşan oyuncu “O kadar filmim oynuyor ama bir kuruş alamıyorum. Eşimin rahatsızlandığı dönemde 5 evimi de sattım, kimseye muhtaç değilim” dedi.

"KÖTÜ KADIN OLMAYI SEVMİYORUM"

Rol aldığı sinema filmlerinde hep duruşu olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuştu.

Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum."