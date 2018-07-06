Yeşilçam filmleri İstanbullularla buluşuyor

Topkapı İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro'daki gösterimler, 5 Temmuz-2 Eylül 2018 arasında her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, "Yeşilçam Film Günleri" etkinliği kapsamında unutulmaz Yeşilçam filmlerini açık hava sinemasında seyirciyle buluşturuyor.

Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerini 7'den 70'e tüm kuşaklarla buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Türk sinemasının sevilen filmleri, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle İstanbullulara sunulacak.

Etkinliğin gala gösterimi bu akşam, Muhsin Bey filmiyle yapılacak.

Topkapı İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro'daki gösterimler, 5 Temmuz-2 Eylül 2018 arasında her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri saat 21.30'da izlenebilecek.