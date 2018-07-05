Yeşil ve gri pasaport sahiplerine kötü haber

Schengen Bölgesi’ne giriş çıkışların daha güvenli hale gelmesini sağlamaya çalışan Avrupa Birliği, ABD’nin yıllardır uyguladığı ve bu ülkeye girişlere elektronik onaya dayanan ESTA’nın bir benzerini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Bu adımın atılmasında güvenlik kaygıları, mülteci krizi ve terörle mücadele önemli rol oynadı. Avrupa Parlamentosu’nun masaya yatırdığı ve ilgili bir raporu onaylayacağı yeni uygulama ile AB bir bakıma üye ülkelerine gelecekler hakkında önceden bilgi sahibi olacak.

Yasal düzenleme çalışmaları 2016’dan bu yana yürütülen ETIAS, tamamen elektronik bir uygulama olacak ve Schengen Bölgesi’ne girecek kişiler hakkında detaylı bir güvenlik araştırmasına dayanacak.

Sistemle vizeye ihtiyaç duymayan kişilerin AB açısından güvenlik tehdidi oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

En geç 2021’de yürürlüğe sokulması öngörülen ETIAS, yolcular hakkında bilgi toplayacak, izleyecek ve bilgileri güncelleyecek.

Yolcuların ETIAS içi internet üzerinde bir belge doldurması gerekiyor. Sistem, belgede yer alan verileri kontrol ederek seyahate onay verecek ya da ilgili kişinin Schengen Bölgesi’ne girişini yasaklayacak. Başvuruya cevap dakikalar içinde alınacak. Yolcu, belgede Schengen’e ilk girişi yapacağı ülkeyi bildirmek ve girişi bu ülkeden yapmak durumunda olacak.

ETIAS’a başvuru için 7 Euro ücret alınacak. 18 yaşından küçükler ve 70 yaşından büyükler ise ücret ödemeyecek. ETIAS’tan alınan onay üç yıl geçerli olacak. ETIAS’tan onay çıkmaması durumunda Schengen’e vizesiz girme hakkı olsa da girişe izin verilmeyecek. Schengen vizesine sahip kişiler ise ETIAS’a başvurmak zorunda olmayacak.

Son dönemde bazı AB ülkeleri yeşil ve gri pasaportlar konusunda zorluk çıkarıyor. Bu pasaportlar için ek belge talep edilmesi ve gerekli görülmesi halinde girişlerin havalimanında reddedilmesi gibi durumlarla sık sık karşılaşılıyor.