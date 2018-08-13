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Yerli Paris: 'Erkeklerdense kadınlar beni daha çok rahatsız ediyor'

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Yerli Paris: 'Erkeklerdense kadınlar beni daha çok rahatsız ediyor'
Yerli Paris olarak adlandırılan şarkıcı Fatoş Aksoy; "Erkeklerdense kadınlar beni daha çok rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Yıllardır sakladığı müzik yeteneğini en sonunda ortaya çıkararak 'Hoşçakal' albümüne imza atan, Başarılı mimar Fatoş Aksoy 'Bozuk Saat' adlı yeni bir single çalışmasıyla izleyenlerinin karşısına çıkacak.

Yerli Paris Hilton olarak da adlandırılan Fatoş Aksoy, şarkıcılığı hobi olarak yaptığını ama yapımcılardan gelen reklam tekliflerini değerlendireceğini belirtti.

Erkeklerden çok kadınlardan taciz dolu bakışlar aldığını belirten Fatoş Aksoy, 'Bozuk saat' adlı yeni single çalışmasıyla sevenleriyle buluşacak.

 

 

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