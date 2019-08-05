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YERLİ OTOMOBİLİN PROTOTİPİ SERGİLENDİ!

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YERLİ OTOMOBİLİN PROTOTİPİ SERGİLENDİ!
Yerli otomobilin 3 boyutlu fiziksel modeli ilk kez Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Yönetim Kurulu'nda sergilendi.

Gelişmeyi duyuran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" dedi.

Bu yıl sonuna kadar tanıtılması beklenen yerli otomobilin, 3 boyutlu fiziksel modeli ortaya çıktı. İlk prototip, beş 'babayiğit' firmanın güç birliği ile kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Yönetim Kurulu toplantısında sergilendi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı toplantıda, kurul üyelerine yerli otomobilin 1/4 ölçekli modelinin gösterimi yapıldı ve otomobilin özellikleri hakkında bilgi verildi.Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile duyuran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin prototipinin yıl sonunda halkın beğenisine sunulacağını yineledi.

Hisarcıklıoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" ifadesini kullandı.

​Yerli otomobili geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş'de, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in yüzde 19’ar, TOBB'un ise yüzde 5 payı bulunuyor.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin ilk etapta elektrikle çalışan bir SUV model olacağını açıklamıştı. İlk modelin ardından farklı karoser tiplerinde yeni modellerin de üretilmesi bekleniyor.

2022'de satışa çıkması beklenen yerli otomobilin, doğrudan ve dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam yaratacağı belirtiliyor.

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