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Yerli otomobil TOGG üretilmeden şarj istasyonu çalışmaları bitecek

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Yerli otomobil TOGG üretilmeden şarj istasyonu çalışmaları bitecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobil TOGG banttan inmeden, şarj altyapı çalışmalarının büyük oranda biteceğini açıkladı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak ediliyor.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

SATIŞA ÇIKMADAN ŞARJ ALTYAPISI HAZIR OLACAK

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri esnasında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

 

Bildiğiniz gibi birçok ülkede elektrikli otomobiller ilgi görmesine rağmen bazı ülkelerin şarj altyapısı henüz hazır değil. Ancak Türkiye, yerli otomobilin piyasaya sürülmesiyle birlikte herhangi bir şarj sorunu yaşamayacak.

Son olarak geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KurumAVM'lerdeki otoparklarda her 50 park yerinde en az bir elektrikli araçlara uygun şekilde park etme yeri zorunluluğu getireceklerini duyurmuştu.

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