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YERLİ OTOMOBİL GİRİŞİM GRUBUNDA NELER OLUYOR?

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YERLİ OTOMOBİL GİRİŞİM GRUBUNDA NELER OLUYOR?
Gazeteci Fatih Altaylı, iş adamı İnan Kıraç'ın Yerli Otomobil Girişim Grubu'ndan çekilmek istediğini iddia etti.

SonDakika.com'un haberine göre; Fatih Altaylı, dün Habertürk'te "Bir babayiğit gitti" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye uzunca bir süredir 'yerli otomobil' mevzunu konuşuyor. Daha doğrusu konuşuyordu. Sonra TOBB'un organizasyonuyla ortaya 5 babayiğit diye anılan bir grup çıktı" ifadesini kullandı.
"TOBB'da bu gruba kurumsal olarak ortak oldu ve Yerli Otomobil Girişim Grubu oluştu. Bir CEO belirlendi. 1 yılı aşkın süredir de CEO tarafından kurulan ekiple yerli otomobilin altyapısı oluşturuluyor" hatırlatmasında bulunan Altaylı, şöyle devam etti:
"KIRAÇ ÇEKİLMEK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ"
Ancak geçtiğimiz günlerde yerli otomobil işinde hiç beklenmedik bir gelişme oldu. 5 babayiğit arasında, otomobil işinde en tecrübeli ortak sayılabilecek bir isim ya da o ismin firması birdenbire 'Su kaynattı' ya da 'Su koyverdi'.
Türkiye'de pek çok markaya fason üretim yapan, New York'ta taksi ihalesine girip finale kalmayı başaran, bugün Türkiye'de otomobil deyince akla gelen ilk 10 isimden biri olan İnan Kıraç Yerli Otomobil Girişim Grubu ya da tam adıyla 'Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu' TOGG'un ve aynı zamanda da TOBB'un Başkanı olan Rifat Hisarcıklıoğlu'na bir mektup yazarak 'Yerli Otomobil Girişim Grubu'ndan çekilmek istediğini' bildirdi.
Bu çekilmenin nedeni ne bilmiyorum. Nasıl gerçekleşecek onu da şimdilik bilmiyorum. Ama İnan Kıraç bu işin içinde artık olmayacak. Tabii Hisarcıklıoğlu kalmaya ikna edemezse."

 

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