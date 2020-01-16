Yerli otomobil Barcelona'da dünyaya tanıtılacak

Yerli otomobil ilk kez İspanya'nın Barcelona şehrindeki MWC Fuarı'nda tanıtılacak. Otomobilin tanıtımını TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk test sürüşünü yaptığı yerli otomobil Avrupa sahnesinde boy gösterecek. Tasarımıyla ve özellikleriyle otomobil piyasasını sallayan yerli otomobil, ilk kez İspanya'nın Barcelona kentinde MWC Fuarı'nda dünyaya tanıtılacak.

Barcelona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek teknoloji fuarında Avrupa sahnesine çıkacak olan Türkiye'nin otomobiline en büyük ilgiyi gurbetçilerin göstermesi bekleniyor. Fuar konuşmacıları arasında yer alan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın aracı otomobil fuarlarında değil teknoloji fuarlarına katılma sözü de gerçekleşmiş olacak.

Türkiye'nin dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobilin merakla beklenen detayları belli oldu. Bir çizgi animasyon ile tanıtılan mobilite özelliğinde 'Otomobili yeni nesil akıllı bir cihaza dönüştürüyoruz' vurgusu yapıldı.

Tüm akıllı cihazlarla iletişim sağlanacak

TOGG otomobillerinin internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişimde, bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezinde olacağı ifade edildi. Geliştirilen elektrikli yeni nesil otomobiller etrafında oluşturulan ekosistem; şarj altyapısından konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlarla bağlantıdan akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden otomobilin yazılımını kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmeti içerecek ve yaşamı kolaylaştıracak.

Yerli otomobilin özellikleri

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Gebze'de törenle tanıtıldı. Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri arazisinde yapılacağını açıkladı, "Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz" dedi.

2022'de yollarda

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

Yüzde 100 elektrikli

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor. Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun arasında boydan boya LED ekran olacak.

Yol durumu da hedef noktaya ulaşma seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor. Akıllı evi olan yerli otomobil sahipleri, akıllı evle akıllı otomobil arasında bağlantı kurabilecek. Merkeze sürekli bağlı olacak olan otomobil, güncellemeleri de uzaktan 4G ya da 5G bağlantısıyla alabilecek.