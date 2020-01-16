  • BIST 122.249
  • Altın 294,181
  • Dolar 5,8809
  • Euro 6,5589
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Yerli otomobil Barcelona'da dünyaya tanıtılacak

»
Yerli otomobil Barcelona'da dünyaya tanıtılacak
Yerli otomobil ilk kez İspanya'nın Barcelona şehrindeki MWC Fuarı'nda tanıtılacak. Otomobilin tanıtımını TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk test sürüşünü yaptığı yerli otomobil Avrupa sahnesinde boy gösterecek. Tasarımıyla ve özellikleriyle otomobil piyasasını sallayan yerli otomobil, ilk kez İspanya'nın Barcelona kentinde MWC Fuarı'nda dünyaya tanıtılacak.

Barcelona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek teknoloji fuarında Avrupa sahnesine çıkacak olan Türkiye'nin otomobiline en büyük ilgiyi gurbetçilerin göstermesi bekleniyor. Fuar konuşmacıları arasında yer alan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın aracı otomobil fuarlarında değil teknoloji fuarlarına katılma sözü de gerçekleşmiş olacak.

Türkiye'nin dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobilin merakla beklenen detayları belli oldu. Bir çizgi animasyon ile tanıtılan mobilite özelliğinde 'Otomobili yeni nesil akıllı bir cihaza dönüştürüyoruz' vurgusu yapıldı.

 

Tüm akıllı cihazlarla iletişim sağlanacak

TOGG otomobillerinin internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişimde, bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezinde olacağı ifade edildi. Geliştirilen elektrikli yeni nesil otomobiller etrafında oluşturulan ekosistem; şarj altyapısından konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlarla bağlantıdan akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden otomobilin yazılımını kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmeti içerecek ve yaşamı kolaylaştıracak.

Yerli otomobilin özellikleri

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Gebze'de törenle tanıtıldı. Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri arazisinde yapılacağını açıkladı, "Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz" dedi.

2022'de yollarda

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

Yüzde 100 elektrikli

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor. Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun arasında boydan boya LED ekran olacak.

Yol durumu da hedef noktaya ulaşma seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor. Akıllı evi olan yerli otomobil sahipleri, akıllı evle akıllı otomobil arasında bağlantı kurabilecek. Merkeze sürekli bağlı olacak olan otomobil, güncellemeleri de uzaktan 4G ya da 5G bağlantısıyla alabilecek.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tecavüzle suçlanan iki üniversitelinin davasında flaş gelişme15 Ocak 2020 Çarşamba 16:28
  • Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var...15 Ocak 2020 Çarşamba 16:25
  • Wikipedia 3 yıl sonra Türkiye'de erişime açıldı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:13
  • Gaziantep'te sahte evlilik şebekesine operasyon: 12 gözaltı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:04
  • Ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ev ve bahçesi tamamıyla çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Pendik’te bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı15 Ocak 2020 Çarşamba 16:01
  • Bankaya giren hırsız: Paraları bir türlü bulamadım15 Ocak 2020 Çarşamba 15:57
  • Merakla bekleniyordu! Fragmanı ve afişi paylaşıldı!15 Ocak 2020 Çarşamba 15:00
  • Merakla bekleniyordu! Fragmanı ve afişi paylaşıldı!15 Ocak 2020 Çarşamba 14:22
  • Bankaya giren hırsız: Paraları bir türlü bulamadım15 Ocak 2020 Çarşamba 14:12
  • Ekipler adrese geldiklerinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ev ve bahçesi tamamıyla çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Pendik’te bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı15 Ocak 2020 Çarşamba 14:06
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim