Nükleer bomba tehdidine karşı inşa edilen sığınaklar, bugün yoksul göçmen işçilerin ve taşradan gelen öğrencilerin konut ihtiyacını karşılıyor. Pekin sokaklarına karanlık çöktüğünde, binlerce yoksul insan, yer altındaki havasız evlerine sığınıyorlar.
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YERİN ALTINDA YAŞIYORLAR
Pekin sokaklarının altında bir milyonun üzerinde insan nükleer sığınaklarda yaşıyor
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