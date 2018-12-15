Yerel seçimlerde yapılacak İYİ Parti - CHP işbirliğinin detayları resmi açıklama ile duyuruldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, İYİ Parti ile CHP arasında devam eden ‘yerel seçimde güçbirliği’ arayışlarının anlaşmayla sonuçlandığını belirtti.

CHP’nin İYİ Parti’yi Manisa, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Kocaeli, Konya, Samsun, Kayseri, Gaziantep ve Sakarya’da; İYİ Parti’nin ise CHP’yi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Hatay, Muğla, Eskişehir, Antalya, Adana, Tekirdağ ve Aydın’da aday çıkarmayarak destekleyeceği bildirildi.

Açıklamada, “Umudumuz odur ki, güçbirliği konusunda sağlanan uzlaşı, Türk siyasetinde yeni bir perde açacaktır. Tek bir amacımız var, Türkiye iyi olsun” denildi.