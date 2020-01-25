  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Yer Kabuğu Kırılmış Olabilir

»
Yer Kabuğu Kırılmış Olabilir
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlardan ilk yorumlar gelmeye başladı. Yapılan son dakika yorumlarında, Prof. Şükrü Ersoy, 'Bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır' ifadeleri

Deprem sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, 'Elazığ'da daha önce bir deprem olmuştu. Bu bölgenin kritik olduğunu söylemiştim. Doğal yolu fay hattının gerilimi yüksek bir bölge. Böyle bir depremin olabileceği hakimdi. Doğu Anadolu'da uzun süreden beri bir deprem yoktu. Beklenen bir depremdi. Ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır. Bir iki evde hasar olmaması net bilgi göstermez. Ciddi bir hasar vardır. Umarım ölümler yoktur. Alüvyon bir zemin üzerinde. Özellikle kırsaldaki evler ciddi zarar görmüş olabilir. Manisa gibi bir durum olmaz. Büyüklükten dolayı can kayıpları olmuş olabilir. Bu yüzden müdahalelerin ciddi olması gerekir. Bir de hasar görmüş evlere vatandaşların girmemesi gerekir. Artçılar olacak. Sokaklarda da evlerin hemen önünde değil açık alanlarda olmaları gerekir' dedi.

"KARAMSAR BİR TABLO GÖRÜNÜYOR"

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ise "Osmaniye'den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Yakında bilgiler gelmeye başlar. Ama maalesef karamsar bir tablo görünüyor. Deprem yıkıcı. Bölgenin yapısı iyi değil riskli. Kırsal bölgelerdeki yapılar emin olun kötü olmuştur. Diliyorum ki can kaybı az olmuştur" dedi.

"CAN KAYBININ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Prof Dr. Naci Görür ise "Bu aşamada herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Büyük bir deprem. Umarım yanılıyorum ama can kaybının olabileceğini düşünüyorum. Bizce Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu" dedi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ELAZIĞ’DA ŞİDDETLİ DEPREM YÜZDEN FAZLA BİNA YIKILDI24 Ocak 2020 Cuma 23:50
  • HSK: 400 Hakim ve Savcı Hakkında Soruşturma Devam Ediyor24 Ocak 2020 Cuma 18:46
  • Deprem İçin Mobil Uyarı Uygulaması24 Ocak 2020 Cuma 18:32
  • Neden Gazetecilerin Kartları İptal Edildi?24 Ocak 2020 Cuma 18:28
  • Hangi Siyaestçi Domuz Gribine Yakalandı24 Ocak 2020 Cuma 12:25
  • Gizemli Yanıkların Nedeni Belli Oldu24 Ocak 2020 Cuma 12:05
  • 'Dolandırıldım' diye geldi, asıl iğrençliği sakladı! Müge Anlı öğrenince yayından kovdu24 Ocak 2020 Cuma 11:36
  • Yüksek Hızlı Trende zam rekoru: Yüzde 30023 Ocak 2020 Perşembe 15:19
  • Ankara’da 4,5 büyüklüğünde deprem23 Ocak 2020 Perşembe 15:17
  • Her an büyük bir deprem olabilir23 Ocak 2020 Perşembe 15:13
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim