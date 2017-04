Yenikapı’da evet mitingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından düzenlenen İstanbul Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstanbul sadece gönül gözüyle anlatabilecek bir şehir. İstanbul, Türkiye’dir. Bugün İstanbul bir başka güzel. Evetler semaya yükseliyor. İnşallah hafatayua Pazar evetle bir başka güzel. Buradan her birti istanbul’un bir parçası olan diğer 80 vilayetimden olan kardeşlerimi selamlıyorum.



İstanbul 16 Nisan’da 'Evet' diyerek, 99 yıl önceki o kara günlerin hayaliyle tutuşanlara dersini vermeye hazır mı? 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal etmeye çalışan FETÖ hainlerinin kökünü kazımaya hazır mı? İstanbul 16 Nisan’da 'Evet' diyerek PKK terör örgütünü kökünü kzımaya hazır mı? İstanbul 16 Nisan’da 'Evet' diyerek DEAŞ terör örgütünü kökünü kzımaya hazır mı? İstanbul, 16 Nisan'da 'Evet' diyerek FETÖ'nün avukatlığına soyunan CHP'ye gereken cevabı vermeye hazır mı?

'İSTANBUL KAPI GİBİ ARKAMIZDA DURDU'

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da 23:30'da havaalanında sonra bir anda Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Bu durumda olan biri bu ülkeye bir şey yapabilir mi? Çıkıp, utanmadan bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbedir' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk... Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz. CHP'yi terör örgütlerinin alternatifi haline gelmiş. Bugün Trabzon'da konuşuyor. Diyor ki, partili Cumhurbaşkanı olmaz. Sen tarihini oku. Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü partili değil mi?İstanbul doğduğum, büyüdüğüm, çalıştığım, siyaseti öğrendiğim, şehr-i emini olduğum şehirdir. İstanbul'dan aldığımız tecrübeyle tüm Türkiye'ye hizmet ettik. Girdiğimiz mücadelelerde İstanbul kapı gibi arkamızda durduğu için hep galip geldik. Kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki, Batı bile ne dedi: ‘Sessiz Devrim’ dedi. Sessiz devrim diyenler şimdi kudurdu. Ne yaparlarsa yapsınlar biz inançla yolumuza devam ediyoruz.



'FAİZ İLE ADAM OLUNUR MU?'



Amerika'ya bakıyoruz kaç hükümet değişmiş? Tüm tarihi boyunca 17 başkanla yönetilmiş. Bizde 48. Onlarda 17 tüm tarih boyunca. Aynı dönemde Fransa 11 cumhurbaşkanı. İngiltere 15 hükümet kurmuş. En fazla Almanya hükümet değiştirmiş, o da 24 hükümetle bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir.



Yeni yönetim sistemimiz tarihimizden ve kültürümüzden süzülüp gelen bir birikimin ifadesidir. Türkiye, hep güçlü hükümetler tarafından yönetilseydi, bugün bulunduğumuz yerin tam iki kart ilerisinde yer alacaktık. Ama bunlar bize bunu çok gördüler. Bunlara bakıyorsunuz faiz mi faiz... Yahu faiz ile adam olunur mu? Yıllardır böyle sömürdüler, faiz lobisine, fakir fukaranın cebinden aldılar, dağıttılar.



'NE ZAMAN ÖNEMLİ BİR PROJEY HAYATA GEÇİRSEK ORTALIĞI TOZU DUMANA KARIŞTIRDI'



16 Nisan'da yaptığımız iş, Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılının kasımından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı.



'İDAMI TEREDDDÜTSÜZ ONAYLARIM'



Benim kanaatimi biliyorsunuz, işte karar 16 Nisan. 16 Nisan'da sandıktan çıkacak her 'evet' onun da yolunu açacaktır. Bak Kılıçdaroğlu ne diyor; 'Ben hayır demem.' diyor, tamam ne güzel. Sayın Bahçeli zaten kanaatini açıkladı; 'Ben evet derim.' diyor. Sayın Yıldırım'ın da kanaatini biliyorum. Meclis'ten geçip bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Tereddütsüz onaylarım, zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz bizim yok, böyle bir şey yapamayız.



'CHP'Lİ KARDEŞLERİME ÜZÜLÜYORUM'