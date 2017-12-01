Yeniden Yargılanıyor

Kapalı olarak görülen duruşmada istinaf Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı öğrenildi. Savcının Enis Berberoğlu'na, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.
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Etiketler: Enis Berberoğlu
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