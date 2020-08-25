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Yeni Zelanda’da cami saldırısında yaralanan Türk teröristle yüzleşti

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Yeni Zelanda’da cami saldırısında yaralanan Türk teröristle yüzleşti
Yeni Zelanda’nın Christchurch ketinde geçen yıl 2 camiyi basarak katliam yapan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant’ın 4 gün sürecek karar yargılanmasına bu sabah Christchurch Yüksek Mahkemesi’nde başlandı.

 

 
Korkunç cami saldırısında yaralanan Türk teröristle yüzleşti


Katliamın tanıkları mahkemede yaşananları anlattı. Tarrant tarafından 9 kez vurulan Türk göçmen Temel Ataçocuğu, makhemede saldırgan Tarrant'ın karşısına çıktı.

15 Mart 2019’da Tarrant Al Noor Camii'nde saldırı düzenlediğinde orada bulunan Ataçocuğu, silahlı saldırgan ile yüz yüze geldiği anları anlattı.

Ataçocuğu, mahkemede “Saldırganla birbirimizin gözlerine baktık, silahını doğrulttuğu anı gördüm. Bana 9 kez ateş etti. Hayatım boyunca o anın izlerini taşıyacağım ve kalıcı sakatlığım ile yaşamak zorundayım ama tüm bu zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Ben güçlü, inatçı bir Türk’üm.” dedi.

Saldırıda yaralanan Temel Ataçocuğu, “Hayatım boyunca bu saldırının izleriyle yaşamak zorundayım ama bu zorlukların üstesinden geleceğim” dedi.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN AĞIR CEZA BEKLENİYOR

Bugün başlayan ve dört gün devam edecek olan duruşma sonrası Tarrant’ın hakkındaki ceza açıklanacak.

Yeni Zelanda yasalarına göre cinayet suçu ömür boyu hapis ile cezalandırılmak zorunda ancak yargıcın bu cezayı ‘Salıverilme olasılığı olmadan ömür boyu hapis cezası’na çevirmesi bekleniyor. Bu olasılığı ortadan kaldıran türde müebbet cezası ülke tarihinde daha önce kullanılmadı.

Yaşanan bu terör saldırısı küresel çapta tepkiye neden olmuş ve Yeni Zelanda’da da yas ilan edilmişti. (Euronews)

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