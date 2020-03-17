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Yeni Vaka Sayısını Açıkladı!

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Yeni Vaka Sayısını Açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmeleri Twitter'dan duyurdu.

Bakan Koca, Türkiye'deki corona virüs vaka sayısının 47'ye çıktığını açıkladı. Bakan Koca daha sonra yaptığı paylaşımda, "Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedirbirleri sıkı tutulalım. Virüsle temas ihtimali sıfırlayalım." uyarısında bulundu.


Son dakika... Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı son dakika paylaşımda, bugün 29 kişiye corona virüsü (koronavirüs) tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

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"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

"TEDBİRLERİ SIKI TUTALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

Salgınlarda olayların panikle kontrolden çıktığını, tedbir ve paniğin birbirinin zıttı olduğunu vurgulayan Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım." çağrısında bulundu.

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