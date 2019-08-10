YENİ SİYASAL SİTEM EKONOMİK BORÇ YÜKÜNÜ ARTIRIYOR!

Başkanlık Sistemiyle birlikte, hem siyasal anlamda hem de ekonomik olarak Türkiye birçok sıkıntıya gebe kaldı. CHP yönetimi, tek adam rejimiyle birlikte ekonomide başlayan gerileme ve aşırı borç artışını raporlayarak kamuoyua sundu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez Cumhurbaşkanı seçildiği 10 Ağustos 2014'ün 5. yılında rapor hazırladı.

Rapora göre 5 yıllık süreçte, Türkiye’nin milli geliri erimesine, enflasyon çift haneye çıkmasına, işsizliğin artmasına, TL’nin değer kaybetmesine neden oldu. CHP raporun tanıtıldığı broşürde krizin çözülmesi için de 13 maddelik öneri listesi sundu.

CHP’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrakkoordinasyonunda hazırlanan “Tek Adam Parti Devleti Hevesinin Milletimize Faturası” adlı broşür son 5 yıllık dönemi mercek altına alıyor.

"TEK ADAMLIK MİLLETİN AŞINI KÜÇÜLTTÜ"

Tek adam parti devleti rejiminin inşasına hız verildiği son 5 yılda milli gelir 202 milyar dolar eridi. 2013’te 950 milyar dolar olan milli gelir, 2019’un ilk üç ayında 748 milyar dolara indi. Kişi başına düşen gelir 2013’ten bu yana 3 bin 404 dolar eriyerek 9 bin 76 dolara indi. Türkiye 6 yılda milli gelir sıralamasında 4 basamak geriye düştü. Türkiye’nin en büyük 20 ekonomi liginden düşme riski ortaya çıktı.

ENFLASYON ÇİFT HANELERE ÇIKTI

2013 yılının sonunda yüzde 7 civarında olan enflasyon oranı 2017 yılıdan itibaren çift hanelere yerleşti. Millet, 2019’un kışında ucuz soğan ve patates kuyruklarında bekledi. 2017 yılında yüzde 11.9 olan enflasyon oranı 2018’de yüzde 20.3’e dayandı. Temmuz 2019 itibarıyla enflasyon oranı yüzde 16.7 oldu.

İşsizlik en ağır sorun oldu

2013 yılında yüzde 9 olan işsizlik 2015’ten itibaren çift haneye çıktı. İşsizlik küresel krizden bu yana en yüksek seviyelere geldi. Tek adam parti devletine heves edilen dönemde resmî işsizlerin sayısı 4 milyonu geçerken, gerçek işsizlerin sayısı 8 milyona dayandı. Üniversiteli işsizlerin sayısı ise aynı dönemde 1 milyon sınırını aştı. 2013 sonunda her 100 gençten 16’sı işsizken, 2019 Nisan dönemi itibarıyla her 100 gençten 26’sı işsiz oldu.