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Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak?

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Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istediklerini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde McDonald's ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligleri 26 Temmuz'da tamamladıklarını hatırlatan  Özdemir, şunları söyledi:

"Kulüplerin haklı olarak müracaatları sonrasında liglerin 11 Eylül'de başlamasına karar verdik. Tatile ve transfere fırsat kalmayacaklarını ifade ettiler. Yeni sezonun fikstürünü çektik. Maç tarihlerini de tespit edeceğiz. 1 Ekim'den itibaren tüm maçları yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynatmak istiyoruz. Localar tam kapasite olacak. TFF Sağlık Kurulu'nun talimatlarını dikkate alacağız. Uymayanlara önemli cezalar uygulayacağız."

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