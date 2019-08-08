YENİ RTÜK YÖNETMELİĞİ SORUNLU!

RTÜK üyesi ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, internet üzerinden yayın yapan kanallara RTÜK denetimi getirilmesini dair eleştirilerini sürdürüyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Bildirici, yönetmelik hakkında incelemeyi tamamladığını söyleyerek, "Yönetmelik sosyal medyadaki kişisel hesaplara bile müdahale riski taşıyor" dedi. Kişisel internet sitesi farukbildirici.com'dan RTÜK denetimi ile ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Bildirici, "Ankara Barosu tarafından, 'Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmelik' hükümlerinin iptali için Danıştay’da dava açılması haklı gerekçelere dayanıyor. Bu düzenleme ile 'ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturulduğu, bireylerin tercih hakkının önüne geçilerek kontrolün kamunun denetimine aktarıldığı' görüşüne katılıyorum" ifadesini kullandı.