Yeni Reform Paketi Geliyor

Beştepe'de Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adalet Şurası yapıldı. Şurada konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Yargıya olan güveni daha da artırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla bir dizi yeniliği ihtiva eden yeni bir reform paketini de yakın bi

Şurada konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "2016 yılında istinaf mahkemeleri 9 bölgede hayata geçirilmiş. Bu yıl mahkeme sayısının 15'e çıkarılması hedeflenmektedir. 2002 yılında 354 olan adliye sayısı 764'e çıkarılmıştır. 40 adliye inşaatı da devam etmektedir. Ülkemizde çok yeni olan hukuki himaye sigortasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışacağız. Elektronik tebligatı yaygınlaştırarak masraf ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Küçük alacaklarda vatandaşlarımızın yolunu icra dairesine düşürmeden borcun hızlı ve masrafsız tahsili için yeni bir takip sistemi üzerinde çalışmaktayız. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yargı mensupları için uygulanacak olan etik kuralları Türk yargı etiği bildirgesi ile yazılı hale getiriyoruz. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra HSK tarafından kamuoyuna ilan edilecek" diye konuştu.

"İTİBAR SUİKASTLERİNİ, YARGIYI KATEGORİZE ETMELERİNİ REDDEDİYOR BU TAVRI ASLA DOĞRU BULMUYORUZ"

15 Temmuz darbe girişimine değinen Gül, "Mesleğine ihanet edenler, cübbelerini örgüt rütbelerini gizlemek için kullananlar o gece milletimize büyük acılar yaşatanlar şu anda hukuk önünde hesap vermektedirler. Bunca fedakarlığa rağmen yargı mensuplarının görevleri gereği çıkıp rahat bir şekilde konuşamamasını fırsat bilenlerin itibar suikastlerini, yargıyı kategorize etmelerini reddediyor bu tavrı asla doğru bulmuyoruz. Türk yargısı hiçbir grubun, ideolojinin yargısı değildir. Türk yargısı yalnızca Türk milletinin yargısıdır. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısına, hukuk dışı müdahale çabaları, haksız ithamlar ve karalamalar asla kabul edilemez" diye konuştu.

"ADALET DEVLETİN TEMELİDİR"

Başbakan Binali Yıldırım, "Mahkemelerimizde bir söz var; 'Adalet mülkün temelidir.' Mülk nedir? Mülk aslında devlettir. Yani, Adalet devletin temelidir. Önceliğimiz adalet ve kalkınma. Yolun başından beri bu iki temel kavramı birbirine bağladık. Geciken adalet vicdanları yakan bir ateşe dönüşüyor. Yargı bağımsızlığını anayasal teminatla güçlendirdik. Adaletin dayanağı ve kaynağı hep insan olmuştur. Bu nedenle insanı esas alan bir adalet anlayışı yolumuzu aydınlatacak. Hedef uyuşmazlıkları en kısa zamanda en az maliyetle etkili bir şekilde çözmektir" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR REFORM PAKETİNİ DE YAKIN BİR ZAMAN İÇERİSİNDE MECLİS'E GETİRMİŞ OLACAĞIZ"

Yıldırım, "Yargıya olan güveni daha da artırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla bir dizi yeniliği ihtiva eden yeni bir reform paketini de yakın bir zaman içerisinde yüce Meclis'e getirmiş olacağız. Adli yargıda halen 9 merkezde faaliyet gösteren istinaf mahkemelerinin sayısını artıracağız, 15'e çıkaracağız. Ceza infaz sisteminde köklü bir dönüşüm başlattık" dedi.



"SÜRECİ ZEHİRLEYECEK SULANDIRACAK, EKSENİNDEN ÇIKARACAK TUZAKLAR KARŞISINDA DİKKATLİ OLMAK ÖNEMLİDİR"

Yıldırım, "Hukuku ve yargıyı, adaleti sağlamanın imkanı olmaktan çıkarıp örgütsel bir yapının aracı haline dönüştürmek isteyenler, hukuk sistemine de çok büyük zarar verdiler. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele, istiklal ve istikbal mücadelesi olmanın yanında aynı zamanda yargının güven ve itibar mücadelesine dönüşmüştür. Bu mücadeleyi, adalet terazisini doğru tutarak kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Başarının tek formülü hak, hukuk ve adaletten sapmamaktır. Hile ve tuzaklara karşı hukuku yücelterek cevap vermektir. Keyfiyete müsaade etmeyeceğiz. Suçlular hak ettiği cezayı mutlaka görmelidir. Ancak bu süreci zehirleyecek sulandıracak amacından, ekseninden çıkaracak tuzaklar karşısında dikkatli olmak önemlidir. Devam eden iki grup davamız var. Birincisi; darbe teşebbüsüyle doğrudan ilgili olanlar. Bunlar kesin hüküm yolunda süratle ilerlemektedir. Ümit ediyorum ki bu yıl sonuna kadar darbeye bizatihi karışanların görüldüğü bütün davalar sonuçlanmış olacaktır. Örgüt üyeliği davalarında ise örgüt üyeliği tespiti ayrı bir dikkat gerektiriyor" açıklamasında bulundu.

"İŞARETLER FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİRÇOK İNSANI ADLİ SÜRECİN İÇİNE ÇEKME GAYRETİNDE ..."

Yıldırım, "İşaretler FETÖ terör örgütünün ilgili, ilgisiz birçok insanı adli sürecin içine çekme gayretinde olduğunu göstermektedir. Bu sinsi plan adalet sistemimize kurulmuş bir tuzaktır. Ancak adalet camiamız bu tuzağa asla düşmeyecektir. Bunun en güzel ve en güncel örneği, çok önemli bir delil olarak gördüğümüz ByLock'taki teknik kumpasın açığa çıkarılmasıdır. Kimsenin endişesi olmasın. Savcılarımız, hakimlerimiz bir kuyumcu titizliğiyle çalışacak haklıyı haksızdan ayırt edecektir" diye konuştu.