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YENİ PARTİ İÇİN HEDEF SONBAHAR

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YENİ PARTİ İÇİN HEDEF SONBAHAR
Eski Başbakan Davutoğlu, bugün Diyarbakır’da iftar programına katılacak.

Parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, iftar programlarıyla başladığı değerlendirme toplantılarını sonbahara kadar sürdüreceği, parti kurulması için koşulların uygun olduğuna karar verilmesi durumunda harekete geçeceği belirtiliyor. Davutoğlu, bugün Diyarbakır’da devam edeceği iftar programını 2 Haziran’da Konya’da tamamlayacak. Davutoğlu’nun bayramın ardından çeşitli sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarını ve eleştirilerini sürdüreceği kaydediliyor.

24 Haziran seçimlerinin ardından AKP’ye alternatif yeni bir oluşum için çalışmalarını yoğunlaştıran, 22 Nisan’da yayımladığı ve bu kesimin “manifesto” olarak nitelendirdiği açıklamayla ilk kez resmi olarak ortaya çıkan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti kurup kurmayacağı ve kurmaya karar verirse ne zaman harekete geçeceği merak ediliyor. Davutoğlu ve ekibi “manifesto”nun ardından iftar programlarıyla resmen sahaya indi. İftar programlarında parti politikalarına ilişkin eleştirilerini sürdüren Davutoğlu’nun, Diyarbakır’da kuracağı partinin tanıtımı yapacağı iddialarının doğru olmadığını belirtiliyor. Davutoğlu’na yakın kaynaklar, bayram sonrasında da Davutoğlu’nun sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak konuşma programını sürdüreceğini kaydediyor. Davutoğlu’nun, sonbahar aylarına kadar çalışmalarını sürdüreceği, parti kurup kurulmamasını gelinen nokta ve koşullara göre değerlendireceği, eğer koşulların uygun olduğuna karar verirse harekete geçeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde bir MKYK toplantısında YSK’nin iptal kararını eleştirenlerle ilgili gerekli adımları atacaklarını belirtmişti.

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