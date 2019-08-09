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YENİ PARTİ, HANGİ İLKELERLE KURULDU?

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YENİ PARTİ, HANGİ İLKELERLE KURULDU?
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın dün kamuoyuna duyurduğu yeni parti açıklamasının ardından partinin hangi ilkeler üzerine oturtulacağı merak konusu oldu.Konu ile ilgili, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan öncülü

Sarıkaya, Babacan'ın dün yayınladığı mesaja ilişkin olarak "Kuracakları partinin kalın ilke çerçevesini çizdi" dedi.
Medyafaresi.com'un haberine göre; 
Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te "Babacan çerçeveyi çizdi… İki ay kadro, iki ay manifesto" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ali Babacan parti kurma çalışması ile ilgili en net açıklamasını dün yaptı. Bununla kalmadı, kuracakları partinin kalın ilke çerçevesini de çizdi" ifadesini kullandı.
üSarıkaya şöyle devam etti: 
"Parti kurma çabasında olduğu arkadaşlarıyla dün yaptığım sohbetlerden edindiklerime göre Babacan’ın açıklaması parti kurma çabalarına katkı vermek isteyenlere çağrı niteliği de taşıyor.
Çünkü bugüne kadar birçok kişiyle görüşmelerde bulunulmuş, bazen Ali Babacan bu görüşmeyi bizzat yaparken, bazen de birlikte yola çıktığı arkadaşları aracılığıyla gerçekleştirmişti.
Ancak sonraki süreçte bağ kurulmamış, öylece bırakılmıştı.
ANA ÇERÇEVE
Aktardıklarına göre, bundan sonraki süreci daha önce temas kurup, olumlu yaklaşımını gördükleri kesimleri bir araya getirmek oluşturacak.
Nitekim Babacan da dünkü bayram mesajını da kapsayan açıklamasının daha ilk adımında “En önemli çalışma ilkelerimizden birisi katılımcılık ilkesi, geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti, heyecan ve birikimleri ile çalışmalarımıza şimdiden değer katmaya başladı” cümlesi de bu sürece işaret ediyor.
Sonrasına yönelik beklentisini de “Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz” sözleriyle veriyor.

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