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YENİ PARTİ, AKP'YE RAKİP OLABİLİR Mİ?

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YENİ PARTİ, AKP'YE RAKİP OLABİLİR Mİ?
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son günlerde yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP'de eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile üç eski milletvekilinin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilme kararı siyasette büyük tartışmalara neden oldu.
Peki bu karar parti tabanında nasıl karşılanıyor? Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracakları yeni partilerin AK Parti'yi bölmesine engel olabilir mi?
MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat yaşanan siyasi gelişmelerin analizini Medyafaresi TV'ye yaptı.
AKP'nin farklı bir noktaya evrildiğini söyleyen Kulat, AKP'de eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile üç eski milletvekilinin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilme kararı siyasette büyük tartışmalara neden oldu.
Peki bu karar parti tabanında nasıl karşılanıyor? Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracakları yeni partilerin AK Parti'yi bölmesine engel olabilir mi?
MAK Danışmanlık'ın Başkanı Mehmet Ali Kulat yaşanan siyasi gelişmelerin analizini Medyafaresi TV'ye yaptı.

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