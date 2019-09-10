YENİ PARTİ, 2020'YE KALMADAN PARTİYİ KURACAĞIZ!

AKP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, resmen kurulacağını duyurduğu yeni parti için tarih verdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'a konuşan Babacan, "2020’ye kalmadan partiyi kuracağız" dedi.

Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konumunun ne olacağına ilişkin soruya "Abdullah Bey Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra aktif siyasette yer almayacağını kamuoyuna açıklamıştı. Tarafsız Cumhurbaşkanlığı konumundan sonra da bir siyasi parti çatısı altında olmayı doğru bulmuyor" yanıtını verdi.