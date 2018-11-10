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Yeni Malatyaspor Trabzonspor'u dağıttı!

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Yeni Malatyaspor Trabzonspor'u dağıttı!
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta açılış karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta açılış karşılaşmasında sahasında  Trabzonspor kalesine adeta gol yağdırdı. İlk yarısı 2-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısına rüzgar gibi başlayan ev sahibi ekip ikinci 45 dakikada bulduğu 3 golle rakibini 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısına etkili başlayan taraf konuk ekip Trabzonspor oldu. Girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Karadeniz ekibi 36. dakikada Yeni Malatyasporlu Guilherme'nin 38. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Aleksic farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 

İkinci yarıya hızlı başlayan Yeni Malatyaspor, Aleksic'in 48. dakikada attığı golle 3-0 öne geçti. Farkı 4'e çıkaran gol bu golden 3 dakika sonra Boutaib'in ayağından geldi. Art arda gelen gollerin şokunu atlatamayan Trabzonspor ilerleyen dakikalarda oyundan koptu. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Guilherme, kendisi adına 2. takıma adına 5. golü attı ve maçın skorunu belirledi. 

Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi. Son 4 karşılaşmada 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan Trabzonspor ise 16 puanda kaldı. 

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