Yeni kraliyet kitabı: Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlıktan gitti

Dünyanın en çok ilgi çeken ailesinin genç kuşağından Prens William, eşi Kate Middleton ve Prens Harry, bir dönem dünyanın en uyumlu üçlüsü olarak gösteriliyordu. Daha sonra aralarına Meghan Markle katıldı. O dönemde herkes iki kardeş ve eşlerinden "muhteşem dörtlü" diye söz ediyordu. Onların, ailenin eskiyen yüzünü iyice yenileyeceği ve bazı kesimlerde aileye yönelen antipatiyi azaltacağı umuluyordu. KATE VE MEGHAN GERİLİMİ Ama işler beklendiği gibi gitmedi. Markle'ın Prens Harry ile evlenmesinden sonra, ilk zamanlarda iki eltinin yani Kate Middleton ile Meghan Markle'ın anlaşamadığı haberleri yansıdı basına. İki düşes, sosyal medya platformlarında da birbirleriyle kıyaslandı. ASIL SORUN KARDEŞLERDE Ama durumun pek de öyle "iki gelinin anlaşamamasından" kaynaklanmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Gerilim William ile Harry arasındaydı aslında. O süreçte William'ın, kardeşini evlilik için acele etmemesi konusunda uyardığı ve Harry'nin de bundan hoşlanmadığı haberleri basına yansıdı. Bu işin sonu da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşmesine kadar uzandı. KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLUYOR? Ama yine de ailede sular durulmadı. Meghan Markle ile Prens Harry'nin aileden ayrılığının perde arkası hala büyük bir merak konusu. Bu konuda kısa bir süre önce yayınlanan bir kitapta da bu konuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. BÜYÜK KARDEŞ İLE EŞİNİ KISKANDILAR Hürriyet'in aktardığı habere göre, Omid Scobie ve Carolyn Durand tarafından kaleme alınan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta Prens Harry ve Meghan Markle'ın, aileden ayrılık kararını Prens William ile Kate Middleton'ın hep ön planda olmasını kıskandıkları için aldığı ileri sürüldü. 'ARKA KOLTUKTA' OTURMAK İSTEMEDİLER Kitabın satırlarında öne sürülenlere göre, Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles ve Prens William'ın "arkasındaki koltukta" oturmaya daha fazla tahammül edemedi. POPÜLERLİK KAYGISI İki yazarın kitapta ileri sürdüğüne göre, Prens Harry ile Markle'ın ailenin diğer üyelerinden daha popüler hale gelmesi olasılığı bazı saray mensuplarını rahatsız etti. Harry ile Meghan, Londra'da yaşadıkları sürede bu durumda mücadele etti. AYRILIKTAN BAŞKA ÇARE KALMADI Kitapta, Markle'ın bir arkadaşına gözyaşları içinde "Bu aile için yaşamımdan bile vazgeçebilirim" dediğini ama sonuçta kendilerine ayrılıktan başka seçenek bırakılmadığını söylediği iddiası da yer alıyor. 'MEGHAN'DAN HOŞLANMADILAR' İDDİASI The Times ve Sunday Times'da dizi olarak yayınlanmaya başlayan, gelecek ay da piyasaya çıkacak olan kitapta yer alan iddialara göre Prens Harry, kendisini ailesi tarafından korumasız bırakılmış Hissetti. Ayrıca Harry'ye göre yıllardır birlikte çalıştığı bazı saray görevlileri Meghan Markle'dan hoşlanmayıp hayatı ona zindan etmeye çalıştı. ENGEREK YILANINA BENZETTİLER Hatta kitapta, bir arkadaşlarına dayanılarak belirtilene göre, Prens Harry ve Meghan Markle bazı saray çalışanlarını "engerek yılanına" benzeterek çok hain olduklarını düşünüyordu. SÖZCÜDEN YANIT GELDİ Bu arada, Prens Harry ve Mehan Markle'ın sözcüsü, çiftin kitap için yazarlarla röportaj yapmadığını belirterek "Kitap tamamen yazarların kendi görüşlerini, bakış açılarını ve yorumlarını yansıtmaktadır" açıklamasında bulundu. İKİ KARDEŞ GÖZ GÖZE BİLE GELMEDİ Prens William, Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle, son olarak mart ayında Westminister'daki etkinlikte birlikte görünmüşlerdi. O etkinlike iki çift arasındaki soğukluk gözden kaçacak gibi değildi.