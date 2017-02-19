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Yeni kiracısı belli oldu

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Yeni kiracısı belli oldu
Etiler’deki mekândan kentsel dönüşüm olacağı için çıkmak zorunda kalan mekânın sahipleri, Seda Sayan’la masaya oturdu, el sıkıştı.

40 yıllık mekân Şamdan’ın gidişi hâlâ konuşuladursun, Seda Sayan yeni kiracılarla görüşmeye başladı bile. Birçok firma, Seda Sayan’a avukatı aracılığıyla ulaştı.

Ancak Seda Sayan, Cookshop’ta karar kıldı. Nişantaşı, Bodrum gibi yerlerde 10 merkezi bulunan ve 1.5 sene önce Etiler’deki mekândan kentsel dönüşüm olacağı için çıkmak zorunda kalan mekânın  sahipleri, Seda Sayan’la masaya oturdu, el sıkıştı.

Konuyla ilgili konuşan Seda Sayan, “Evet, oğlum Oğulcan ve avukatım ilgileniyor, doğrudur görüştüğümüz” açıklamasında bulunurken mekânın ortakları da “Evet haftaya kontrat imzalarız” dedi. Flört tüm hızıyla sürüyor...

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