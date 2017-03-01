Yeni KHK’da neler olacak

Yeni KHK’da bir öncekileri gibi kamu çalışanlarına hem ihraç hem de iade geliyor.

Hükümet, 15 Temmuz sonrasında, OHAL kapsamında başlattığı Kanun Hükmünde Kararname çıkarma hazırlıklarına bir yenisini daha ekliyor. Yeni KHK’da bir öncekileri gibi kamu çalışanlarına hem ihraç hem de iade geliyor.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre; Hükümet yeni bir KHK üzerinde daha çalışıyor. Edinilen bilgilere göre başta bakanlıklar olmak üzere Başbakanlığa gelen ihbarlar değerlendiriliyor. Aralarında kamu kurumlarında çalışanların ihraç edilmesi, 15 Temmuz çerçevesinde tutuklu bulunanların iadesi, özel kurum ve kuruluşların kapatılması ile ilgili iddialar araştırılıyor. Araştırmalar sonucunda yeni KHK’nın yayınlanması bekleniyor.