Yeni KHK yayımlandı!..

Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. 416 kamu çalışanı görevine iade edildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

688 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK ile daha önce kamudaki görevlerinden çıkarılan 416 kişi görevlerine dönebilecek.

KHK'nın ekindeki listeye göre, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler personelinden 90, Sağlık Bakanlığından 83, Diyanet İşleri Başkanlığından 76, yükseköğretim kurumlarından 37, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 24’er, Adalet Bakanlığından 15, Karayolları Genel Müdürlüğünden 9, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından 7'şer, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve İller Bankasından 5'er, Yargıtay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 4'er, Danıştay Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 3'er, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden 2'şer, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sayıştay ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden birer kişi göreve iade edildi.

Göreve 10 gün içinde başlamaları gerekiyor

KHK'nın yayımlanmasıyla görevlerine iade edilenlerin 10 gün içinde göreve başlamaları gerekiyor. Bu sürede göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak.

Göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Söz konusu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yapılabilecek.

Yayımlanan 688 sayılı KHK şöyle:

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121'inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4'üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İade hükümleri

MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür