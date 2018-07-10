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Yeni kabinede olmayan 23 isim

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Yeni kabinede olmayan 23 isim
Başkan Erdoğan'ın yeni kabinesinde daha önce görev yapan 23 isim kendisine yer bulamadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yeni kabineyi açıklamasıyla Türkiye resmen yeni sisteme geçti. Kabinenin kimlerden oluşacağı merakla bekleniyordu. Bakanların 22'sinin milletvekili olması dolayısıyla birçok ismin yeni kabineden kendisine yer bulumayacağı belirtiliyordu.

BAKANLIK SAYISI DÜŞTÜ
Çünkü zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 26 olan bakanlık sayısı 16'ya inmişti.

Daha önce bakanlık yapan 23 isim, artık yoluna milletvekili olarak devam edecek.

KABİNEDE YER ALMAYAN İSİMLER
Bir önceki kabinede yer alıp yeni kabinede bulunmayan isimler şu şekilde:

Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Faruk Özlü, Julide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki,  Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Elvan, Numan Kurtulmuş, Naci Ağbal, İsmet Yılmaz, Nurettin Canikli, Veysel Eroğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Arslan.

 

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