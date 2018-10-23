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Yeni Havalimanı’nın ismi ne olacak?

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Yeni Havalimanı’nın ismi ne olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de ilk fazı açılacak İstanbul’un Yeni Havalimanı’nın adı da belli oldu.

Daha önce Yeni Havalimanı’na ait ilk görüntüleri yayınlayan Medyaradar, herkesin merakla beklediği isim bilgisine de ulaşmayı başardı.

Tamamı bittiğinde 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak tesisin ismi de Anadolu topraklarının en büyük değerlerinden birinden seçildi.

Havalimanının adının ‘Mevlana’ olacağı öğrenildi.

1207- 1273 yılları arasında yaşayan şair, alim, ilahiyatçı ve sufi Mevlana, İslam dünyasının en önemli figürlerinden biri ve bugün dünyanın her yerinde kitapları ve öğretilerine olan ilgi giderek daha da artmakta.

 

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